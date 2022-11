SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A seleção brasileira se reapresentou nesta terça-feira (29) após a vitória por 1 a 0 sobre a Suíça, que garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo Qatar 2022. O técnico Tite viu muita intensidade na atividade de seis contra seis em campo reduzido com os reservas. Os titulares fizeram um treino regenerativo.

Quem saiu jogando no Estádio 974 contra os suíços fez uma atividade mais leve. Rodrygo, que entrou no intervalo, foi a exceção e participou do regenerativo. No trabalho dos suplentes, Daniel Alves e Pedro chamaram a atenção.

Em determinado momento do treino, Dani cruzou com perfeição, Pedro virou uma bicicleta e a bola passou raspando a trave de Ederson. Daniel Alves e Pedro são dois dos que esperam ganhar os primeiros minutos em campo diante de Camarões na sexta-feira (2), às 16h (de Brasília), no Estádio Lusail, pela última rodada da fase de grupos da Copa.

Como o Brasil já está classificado e precisa apenas de um empate para ser o primeiro do Grupo G, Tite pode poupar alguns titulares. E essa informação foi um estímulo para o treinamento "pegado" desta terça-feira. Todos querem mostrar serviço em busca de chance diante de Camarões.

Alex Telles, Antony, Bremer, Bruno Guimarães, Daniel Alves, Everton Ribeiro, Fabinho, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli e Pedro atuaram na movimentação de seis contra seis, além dos goleiros Ederson e Weverton. Alex Telles deve ser titular contra Camarões por conta de uma lesão muscular no quadril de Alex Sandro.

Alguns titulares apareceram no gramado, mas só para observar o treino e de chinelo, como Fred e Richarlison. Danilo também deu uma olhada. Neymar não deu as caras no centro de treinamento e segue na fisioterapia.

Danilo e Neymar, ambos com problema no tornozelo, devem ficar à disposição nas oitavas de final da Copa. O Brasil enfrentará Portugal, Uruguai, Gana ou Coreia do Sul na próxima fase.