DOHA, QATAR (FOLHAPRESS) - Com lesão em músculo do quadril esquerdo, o lateral esquerdo Alex Sandro foi vetado pelo departamento médico da seleção brasileira e não enfrenta Camarões na última rodada do Grupo G da Copa do Mundo. A partida será na próxima sexta-feira (2).

A CBF também confirmou que Neymar teve febre nos últimos dias, mas que esta foi controlada. O problema do atacante havia sido revelado por Vinicius Junior após a vitória sobre a Suíça na última segunda-feira (28).

Neymar e Danilo se recuperam de lesões no tornozelo e também serão desfalques diante de Camarões. O Brasil entra em campo já classificado para as oitavas de final e precisa apenas de um empate para garantir a primeira posição.

"Alex Sandro sentiu dores no quadril esquerdo e não teve condições de continuar [em campo contra a Suíça]. Fizemos exames de imagem, de ressonância magnética, que evidenciaram uma lesão muscular. O atleta não terá condições para a próxima partida contra Camarões e segue em tratamento para que possamos recuperá-lo quanto antes", disse o médico da seleção, Rodrigo Lasmar.

A expectativa da comissão técnica é que os três lesionados tenham condição de atuar quando começar o mata-mata do Mundial. Na noite de segunda, após o placar de 1 a 0 contra os suíços, Alex Sandro admitiu a dor, mas acreditava que não seria problema para enfrentar os africanos.

Seu substituto deverá ser Alex Telles.

"Danilo e Neymar continuam em processo de recuperação. São lesões diferentes. Neymar teve febre e já está controlada. Isso não interfere na recuperação do seu tornozelo. Esses três atletas não estarão disponíveis contra Camarões", completou Lasmar.