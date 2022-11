SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Classificada de forma antecipada para a fase oitavas de final, a seleção brasileira encerra sua participação na primeira fase da Copa do Mundo do Qatar contra Camarões, na sexta-feira. Auxiliar do técnico Tite, César Sampaio elogiou, nesta terça-feira (29), o atacante Aboubakar e projetou o duelo em que o Brasil precisa de um empate para confirmar a liderança do grupo.