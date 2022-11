SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Nos braços da torcida após boa atuação diante da Suíça nesta segunda-feira (28), o meia-atacante Rodrygo também está sendo muito elogiado pela imprensa espanhola. Três grandes sites do país destacaram a exibição do camisa 21 da seleção brasileira na Copa do Mundo e cobraram o técnico Tite para colocá-lo no time titular.

Sediados em Madrid, onde Rodrygo tem sua maior base de admiradores fora do Brasil, os sites Marca e AS não pouparam nos elogios ao jovem atacante.

"De suplente de Benzema como 9 a substituto perfeito para Neymar. A primeira grande atuação de Rodrygo pela seleção brasileira foi vivida em Doha. Entrou depois do intervalo, sacudiu a defesa a cada ataque da canarinha, combinou com Vinicius e, acima de tudo, foi decisivo", escreveu o portal AS nesta terça-feira (29).

Já o portal Marca afirmou que o atacante deixou 'bons sentimentos' e destacou a determinação do atleta. "Rodrygo não desiste. Ele desembarcou na Copa do Mundo de 2022, a sua primeira, como reserva e está determinado a mudar de status", escreveu.

No entanto, uma das análises que mais chamou a atenção foi do site Mundo Deportivo, sediado em Barcelona, que não costuma elogiar jogadores do Real Madrid. "É sua primeira Copa do Mundo, mas Rodrygo já quer ser importante no futuro da seleção pentacampeã. Assim, depois de ter sido reserva nos dois primeiros jogos, o madridista tem condições de ser titular contra Camarões", diz o portal.

"Esta seria uma recompensa de Tite pelo bom trabalho de Rodrygo que, apesar de ter jogado apenas 58 minutos, tem conseguido se destacar e até dar uma assistência importante para Casemiro", complementou o Mundo Deportivo.