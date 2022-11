SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O italiano Mario Ferri, que invadiu na segunda-feira (28) o campo durante a partida entre Portugal e Uruguai com uma bandeira LGBTQIA+, foi banido da Copa do Mundo do Qatar. O homem de 35 anos foi liberado nesta manhã (29), mas teve seu Hayya Card -documento que permite a entrada e permanência de estrangeiro no país durante o torneio- revogado pelo Comitê Supremo para Entregas e Legado da Copa do Mundo e não poderá mais comparecer a nenhum jogo do Mundial.

"Após a invasão de campo que aconteceu ontem no jogo Portugal x Uruguai, confirmamos que o indivíduo envolvido foi liberado logo após ser retirado do campo. Sua embaixada foi informada. Como consequência de suas ações, e sendo a prática padrão, seu Hayya Card foi cancelado e ele foi banido de participar de futuras partidas neste torneio", afirmou a organização, em notas enviadas aos jornais 'The Guardian' e 'The Athletic'.

Além de portar a bandeira com as cores do arco-íris, Ferri invadiu o gramado do Estádio Lusail vestindo uma camisa do herói fictício 'Super Man' com mensagens de protestos estampadas. "Salvem a Ucrânia" estava escrito na frente, enquanto "Respeito pelas mulheres ucranianas" aparecia atrás. Ele chegou a percorrer o gramado, mas foi rapidamente imobilizado pelos seguranças e removido do local.

Enquete: Qual seleção vai mais longe na Copa do Mundo do Qatar?Após ser liberado, ele se pronunciou nas redes sociais. "Quebrar as regras por uma boa causa nunca é crime. O mundo deve mudar. Podemos fazer isso juntos com fortes gestos que vêm do coração. Com coragem. Queremos um mundo livre que respeite todas as raças e ideias [...] Obrigado por todas as mensagens de amor vindas do mundo", escreveu, em seu Instagram.

A invasão de campo de ontem não foi um caso isolado para Ferri, que é "especialista' no quesito. O italiano já invadiu outras partidas da Copa do Mundo nas edições de 2010, na África do Sul, e na de 2014, no Brasil.

O protesto do homem aconteceu em um país que possui fortes restrições. No Qatar, a homossexualidade é considerada infração à lei. O debate e o posicionamento do público presente no Mundial sobre o assunto geraram inúmeras polêmicas, com proibições de bandeiras nas cores do arco-íris nos estádios e de ações planejadas pelos jogadores, como no caso do uso da braçadeira de capitão em apoio à diversidade.