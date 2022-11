SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Andrés Guardado praticamente colocou um ponto final na falsa polêmica envolvendo Lionel Messi, que, na visão do boxeador mexicano Canelo Álvarez, jogou no chão e chutou de propósito a camisa da seleção do México, durante a comemoração da vitória da Argentina, por 2 a 0, no último sábado (26), pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2022.

"Tive o privilégio de enfrentar Messi muitas vezes na Espanha. Sei a pessoa que o Leo é, ele passou alguns momentos com meu filho. Infelizmente, o Canelo não entende o que acontece num vestiário, e até por isso posso entender a reação de se ofender por ver a nossa camisa do México no chão. Mas é uma bobagem, não tem importância", declarou o capitão mexicano, com quem Messi acabou por trocar o uniforme, em coletiva de imprensa.

"No tempo que pude conviver com o Leo, ele sempre foi respeitoso. As pessoas que nunca estiveram num vestiário realmente não entendem. É um acordo com os roupeiros que se deixe no chão tudo aquilo que seja para ser lavado. A roupa suja vai para o chão, não importa se é da equipe da casa ou da equipe rival. Aquela camisa era minha. Também peguei uma e joguei no chão, é assim que acontece nos vestiários", completou.

Toda a inquietação em cima do camisa 10 argentino surgiu nas redes sociais. Canelo Álvarez reagiu ao vídeo postado no Instagram pelo zagueiro Nicolás Otamendi, onde é possível ver nitidamente a cena explicada por Guardado.

"Viram o Messi limpando o chão com a nossa camisa? É melhor ele rezar a Deus para que eu não o encontre", escreveu.

As palavras do famoso boxeador prontamente foram rebatidas por vários nomes de peso do futebol mundial, sendo dois deles ex-companheiros de Lionel Messi: Sergio Aguero e Cesc Fàbregas. Ambos reforçaram que é natural que as camisas sujas sejam colocadas no chão.

"Não conhece a pessoa, nem entende como funciona um vestiário ou o que se passa depois de um jogo. Todas as camisas, inclusive as que nós mesmos usamos, vão ao solo e são lavadas depois. Ainda mais quando se celebra uma vitória importante", criticou Fàbregas, no Twitter.

A reportagem também procurou nesta terça-feira (29) alguns jogadores e ex-jogadores sobre a teoria. A resposta foi a mesma: é uma prática comum nos vestiários. Dois deles, aliás, alertaram para um ponto importante: há, de fato, camisas da seleção da Argentina também jogadas por todos os lados.