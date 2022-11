SANTOS, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Deu a lógica no Al Bayt. A Holanda confirmou o favoritismo diante do pior anfitrião da história das Copas, nesta terça-feira (29), venceu o Qatar por 2 e 0 e confirmou o primeiro lugar do Grupo A da Copa do Mundo. Os holandeses construíram o resultado com gols de Gakpo ?que assume a artilharia do torneio ao lado de Enner Valencia e Mbappé, ambos com três? e De Jong, um em cada tempo.

O Grupo A chegou na última rodada com promessa de muita matemática para definir classificados e primeiro colocado, já que Holanda e Equador entraram em campo empatados na liderança em pontos (4), vitórias (1), saldo de gols (2), gols pró (3) e gols contra (1). Desta forma, ficaria com o primeiro lugar quem vencesse o seu jogo por uma diferença de gols superior à do rival. Mas isso nem foi preciso.

A Holanda acaba a primeira fase isolado na liderança do Grupo A, com sete pontos, cinco gols marcados e apenas um sofrido (no empate com Equador).

O adversário da Holanda será conhecido ainda nesta terça, com os jogos das 16h (de Brasília) do Grupo B: País de Gales x Inglaterra e Irã x Estados Unidos. Quem ficar com o segundo lugar da chave, abrirá a fase de oitavas de final contra a Laranja Mecânica já neste sábado (3), às 12h (de Brasília), no estádio Khalifa International.

Com a classificação, a Holanda agora se junta a Brasil, França e Portugal, seleções que garantiram vaga nas oitavas de final antes mesmo da terceira rodada.

*

HOLANDA

Noppert; Timber, Van Dijk e Aké; Dumfries, De Roon (Teun Koopmeiners), De Jong (Kenneth Taylor) e Blind; Klaassen (Steven Berghuiss); Gakpo (Wout Weghorst) e Memphis (Vincent Janssen).

QATAR

Barsham; Mohamad (Musaab Khidir), Pedro Miguel, Khoukhi, Hassam e Ahmed; Madibo (Karim Boudiaf), Al Haydos (Ali Assadalla) e Hatem (Ahmed Alaaeldin); Akram Afif e Almoez Ali (Mohammed Muntari).

Estádio: Al Bayt, em Al Khor (Qatar)

Quando: Às 12h (de Brasília) desta terça-feira (29)

Árbitro: Bakary Gassama (Gâmbia)

VAR: Redouane Jiyed (Marrocos)

Gols: Cody Gakpo, aos 27' do 1ºT, Frenkie De Jong, aos 4' do 2ºT (Holanda).

Cartões amarelos: Nathan Aké (Holanda)