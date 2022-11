SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Após a emocionante vitória de Senegal sobre o Equador nesta terça-feira (29), que colocou os africanos nos oitavas de final da Copa do Mundo, os jogadores foram festejar junto à sua torcida, que cantou os 90 minutos do duelo no estádio Khalifa. Durante as comemorações, alguns jogadores estenderam uma faixa com a foto do ex-jogador Papa Boupa Diop, morto em 2020 após longa batalha contra a esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como doença de Lou Gehrig.

Considerado um dos maiores nomes da seleção senegalesa, Diop foi o grande herói de seus país na abertura da Copa do Mundo de 2002, disputada na Coréia do Sul e no Japão. Naquele 31 de maio, o volante fez o gol da vitória dos africanos sobre os então atuais campeões mundiais, que acabariam desclassificados ainda na fase de grupos. A equipe europeia vivia a fase mais vitoriosa da história, embalada pelo título da Copa de 1998, da Euro de 2000 e da Copa das Confederações de 2001.

O gol também foi o primeiro dos Leões de Teranga em Copas, já que foi a primeira participação de Senegal no maior torneio de futebol do mundo.

Na foto exibida pelos jogadores nesta terça, a mensagem que acompanha a foto de Diop demonstra o seu significado para a seleção: "Um leão de verdade nunca morre."

"A Fifa se entristece com a morte da lenda do Senegal Papa Bouba Diop. Uma vez uma lenda da Copa do Mundo, sempre um herói da Copa do Mundo", disse a entidade máxima do futebol em 2020, ano que o herói senegalês morreu.