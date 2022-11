SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A campanha do Qatar na Copa do Mundo de 2022 chegou ao fim nesta terça-feira (29), após derrota por 2 a 0 para a Holanda. Com apenas um gol marcado e sete sofridos, o desempenho do anfitrião no Mundial coleciona marcas negativas. O resultado desta terça-feira (29) garantiu outro recorde que a seleção qatari gostaria de evitar.

Pela primeira vez na história, um país-sede de Copa do Mundo perdeu três partidas na mesma edição do torneio. O recorde anterior era de duas derrotas, marca alcançada por Brasil em 2014 (sete partidas disputadas), Coreia do Sul em 2002 (sete partidas), Estados Unidos em 1994 (quatro partidas), Espanha em 1982 (cinco partidas), Chile em 1962 (seis partidas) e Suíça em 1954 (quatro partidas).

Ao contrário dessas outras seleções, o Qatar não venceu ou sequer empatou nenhuma partida no torneio. O desempenho é de longe o pior da história dos países-sede de Copa do Mundo.

O Qatar é a segunda seleção anfitriã a ser eliminada na primeira fase de um Mundial. A primeira foi a África do Sul, em 2010. Os 'Bafana Bafana' tiveram desempenho mais respeitável na ocasião, com uma vitória sobre a França, um empate e uma derrota. A seleção sul-africana ficou na terceira posição no Grupo A.

Em 2022, a seleção qatari ficou com o último lugar da sua chave. A equipe perdeu por dois gols de diferença para todos os adversários: Equador, Senegal e Holanda. O primeiro e único gol da história do país em Copas do Mundo foi marcado por Mohammed Muntari.