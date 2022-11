SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Arábia Saudita tem como objetivo ir às oitavas de final da Copa pela segunda vez desde 1994, e busca confirmar a vaga nesta quarta-feira (30), quando enfrenta o México às 16h (de Brasília), no estádio Lusail, em Doha (Qatar).

Os sauditas surpreenderam na estreia, vencendo a Argentina por 2 a 1, mas tropeçaram na segunda rodada contra a Polônia, perdendo por 2 a 0. Ocupam hoje o terceiro lugar do Grupo C, com três pontos, mesma pontuação da Argentina, que vence o desempate pelo saldo de gols.

A seleção saudita precisa da vitória para ir ao mata-mata sem preocupações -em caso de empate, terá que torcer para que a Polônia supere a seleção argentina.

O México, por sua vez, ocupa a lanterna, com um ponto, e faz as contas para avançar à próxima fase. Os mexicanos precisam vencer pela primeira vez na Copa do Qatar, e torcer por um tropeço da Argentina.

Se o rival sul-americano vencer, a seleção mexicana estará eliminada. Caso a disputa entre poloneses e argentinos termine em igualdade, o México contará com os critérios de desempate para avançar.

Um empate ou uma derrota mandará os mexicanos para casa.

O técnico Tata Martino afirmou nesta terça-feira (29) que confia na classificação, e que conta com um resultado positivo no outro confronto do grupo. ?É uma partida decisiva, pois define as equipes classificadas. Sabemos que se vencermos nosso jogo, podemos aproveitar o resultado do confronto entre Argentina e Polônia para classificar.?

O comandante da seleção mexicana destacou o desempenho dos sauditas contra a Argentina e a Polônia, e indicou que pode fazer alterações na formação inicial para priorizar um time mais ofensivo.

O capitão Guardado, que causava preocupações após ter deixado o jogo contra a Argentina com dores, deve estar à disposição.

Assim, o México pode entrar em campo com: Guillermo Ochoa; Kevin Álvarez, Héctor Moreno, César Montes, Néstor Araujo e Jesús Gallardo; Héctor Herrera, Andrés Guardado (Érick Gutiérrez) e Luis Chávez; Hirving Lozano e Alexis Vega

Entre os sauditas, os desfalques confirmados são Abdulelah Al-Malki, que cumpre suspensão pelo segundo cartão amarelo, e o lateral-direito Al-Ghanam, que se recupera de lesão na panturrilha. Al-Shahrani e Al-Faraj, lesionados, foram cortados da Copa.

O técnico Hervé Renard pode ir a campo com: Mohammed Alowais; Saud Abdulhamid, Tambakti, Ali Albulayhi e Mohammed Al-Breik; Mohammed Kanno, Nawaf Al-Abed e Sami Al-Najei; Feras Al-Brikan, Saleh Al-Sshehri e Salem Al-Dawsari

Estádio: Lusail, em Doha (Qatar)

Horário: Às 16h (de Brasília) desta quarta-feira (30)

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)

VAR: Massimiliano Oliver (Itália

Transmissão: Globo, SporTV, Globoplay e Fifa+