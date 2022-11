SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Colocado em campo por Tite na vaga de Lucas Paquetá no segundo tempo, Rodrygo mudou a cara da seleção brasileira e se mostrou decisivo na vitória por 1 a 0 contra a Suíça que classificou o Brasil para as oitavas de final da Copa no Qatar com uma rodada de antecedência.

Rápido e participativo, Rodrygo, 21, ajudou a abrir espaços na defesa suíça, dando à seleção condições de criar mais chances de gol. Mais que isso, deu a assistência para Casemiro, ex-colega de Real Madrid, fazer o gol do jogo.

Houve especulação de que o ex-jogador do Santos começaria jogando a partida --seria sua primeira como titular da seleção principal, já que nas oito anteriores, na qual marcou um gol, entrou no decorrer do jogo.

Depois da vitória no estádio 974, em Doha, o camisa 21 encontrou-se com o maior artilheiro do Brasil em Copas do Mundo (15 gols), Ronaldo, e deu uma entrevista para o Fenômeno.

Animado com o desempenho de seu interlocutor, Ronaldo, herói na conquista do pentacampeonato mundial, em 2022, quis saber: "Quando é que você consegue essa vaga de titular?".

"Eu tô pronto", respondeu Rodrygo. "Estamos, aí, e quando o professor [Tite] quiser, se for no próximo jogo ou depois, estou à disposição. Estou treinando, me preparando, é uma Copa do Mundo, então a qualquer momento a oportunidade vai chegar."

Os dois trocaram ideias sobre outros poucos assuntos, como a condição ruim do gramado da partida e a contusão de Neymar, e perto do fim do papo Ronaldo insistiu no tema titularidade.

"[Com o Brasil] já classificado, você deve ter uma chance de [ser] titular no próximo jogo. Acha que pode ser a chance de se firmar como titular?"

"Pode ser que sim. Como eu falei, estou preparado. Se eu tiver a oportunidade de sair [como] titular no próximo jogo, estou preparado, mentalmente, para jogar e fazer as coisas bem", declarou Rodrygo.

O Brasil enfrenta Camarões na sexta-feira (2), às 16h (de Brasília), encerrando sua participação no Grupo G.

Com um empate, será o campeão da chave, enfrentando nas oitavas de final o segundo colocado do Grupo H, que tem Portugal, Gana, Coreia do Sul e Uruguai.

Tite não deu até agora pista de qual equipe levará a campo, se com Rodrygo ou sem ele, se com força total ou não. Estão fora com certeza, por lesão, Neymar, Danilo e Alex Sandro.