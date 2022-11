SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Policiais do Qatar retiraram um torcedor americano do estádio Al Thumama, nesta terça-feira (29), antes de a bola rolar para Irã e Estados Unidos, pela terceira rodada do Grupo B da Copa do Mundo 2022. Ele foi expulso por usar uma braçadeira nas cores da bandeira LGBTQIA+.

Pelo registro da agência Reuters, cinco policiais qataris levam o torcedor para fora das arquibancadas. Outros dois acompanham a cena sem encostar no americano.

Este não é o primeiro protesto sobre o tema no Qatar. Ontem, na partida entre Portugal e Uruguai, um torcedor invadiu o campo com uma bandeira em apoio à causa.

A parte de trás da camisa do homem tinha a frase "respeito pelas mulheres iranianas", enquanto a parte da frente dizia "salvem a Ucrânia". O torcedor foi rapidamente contido e derrubado por dois seguranças, mas jogou a bandeira LGBTQIA+ no gramado. O item foi retirado do gramado e posteriormente recolhido.

No Qatar, país que sedia a Copa do Mundo, a homossexualidade é considerada infração à lei. O debate e o posicionamento do público presente no Mundial sobre assunto gerou inúmeras polêmicas, com proibições de bandeiras nas cores do arco-íris nos estádios.

Jogadores que planejavam usar a braçadeira de capitão em apoio à diversidade e à causa LGBTQIA+ também foram vetados.