SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fifa demorou uma eternidade, mas enfim levará a campo um trio de arbitragem feminino na Copa do Mundo do Qatar.

A francesa Stéphanie Frappart será a árbitra de Alemanha x Costa Rica, na quinta-feira (1º) em Al-Khor, partida que decide o futuro da seleção europeia, tetracampeã mundial, na competição.

O momento no estádio Al Bayt será histórico, já que esta é a primeira edição de Copa do Mundo com mulheres na arbitragem -o torneio, disputado desde 1930, está em sua 22ª edição.

Junto com Frappart irão a campo nessa partida, para auxiliar a francesa como bandeirinhas, a brasileira Neuza Back, 38, e a mexicana Karen Díaz Medina. Todas têm 38 anos.

Completam as representantes femininas na arbitragem no Qatar as árbitras Salima Mukansanga, 34, de Ruanda, e Yamashita Yoshimi, 36, do Japão, e a assistente Kathryn Nesbitt, 34, dos EUA.

Conforme publicou a Folha nesta terça-feira (29) no blog O Mundo É uma Bola, as mulheres vinham sendo relegadas a um papel de figurantes na arbitragem no Mundial do Qatar, país em que os direitos do sexo feminino são pouco considerados.

Em duas rodadas completas da fase de grupos, totalizando 32 partidas, elas só foram escaladas para as funções de quarto ou quinto árbitro, ou de assistente do VAR (árbitro de vídeo), que por si já um assistente.

O quarto árbitro só entra em campo se o titular tiver algum problema, como uma lesão, que o impeça de prosseguir no comando da partida.

Do contrário, fica no posto burocrático de levantar a placa que indica substituições no jogo -além de escutar as reclamações dos treinadores dos times, que ficam em área próxima.

Quem tem feito com frequência esse papel é a japonesa Yoshimi, que esteve em ação nesta terça em Inglaterra x País de Gales no estádio Ahmed bin Ali, em Al Rayyan.

O quinto árbitro, função executada pela catarinense Back em México x Polônia, é o reserva dos bandeirinhas. Se nenhum deles tiver de ser substituído -quase nunca acontece-, ele fica relegado a "auxiliar do quarto árbitro".

Frappart, Back e Díaz Medina serão protagonistas somente no 12º dia de Copa do Mundo, o penúltimo da fase de grupos, quando já terão sido realizadas 42 das 64 partidas do Mundial.

O Mundial qatariano tem 36 árbitros, 69 assistentes (bandeirinhas) e 24 VARs (árbitros de vídeo).

Na manhã desta terça, horas antes de a escala que incluiu os nomes das três ser sido divulgada, a Folha entrou em contato por e-mail com a assessoria de comunicação da Fifa para questionar o critério de escolha do time de arbitragem para os jogos, mas a entidade não respondeu.

A partida de quinta-feira em que as três estarão em ação é decisiva.

A Alemanha, que está em último no Grupo E, com 1 ponto, precisa derrotar a Costa Rica (3 pontos) para não dar adeus precoce à Copa pela segunda vez seguida.

No mesmo grupo estão Espanha (4 pontos) e Japão (3), que jogam no mesmo horário, às 16h (de Brasília), no estádio Khalifa, em Doha.