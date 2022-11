SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pulisic, destaque dos Estados Unidos na Copa do Mundo do Qatar, tratou de tranquilizar os torcedores após ir ao hospital após uma pancada no abdômen na vitória por 1 a 0 sobre o Irã, nesta terça-feira (29), pela última rodada da fase de grupos do Mundial.

O atacante se chocou com o goleiro iraniano logo após marcar o gol da vitória dos norte-americanos, permaneceu em campo nos minutos finais do primeiro tempo e acabou substituído no intervalo por causa do problema.

Em postagem nas redes sociais, Pulisic diz que estará bem para enfrentar a Holanda nas oitavas de final.

"Orgulhoso para c... dos meus companheiros. Estarei pronto para sábado, não se preocupem", escreveu Pulisic em foto publicada no hospital.

FOTO: Redes Sociais - Reprodução

Com a vitória sobre Irã, os EUA passaram para as oitavas de final na segunda colocação do Grupo B. O jogo contra a Holanda será no sábado (3), às 12h (de Brasília).