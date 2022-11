SANTOS, SP, E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - São Paulo e Santos não chegaram em um acordo pelo goleiro John e as negociações foram encerradas. Segundo apurou o a reportagem, o time tricolor não atingiu o valor pedido.

Em processo de reestruturação financeira, o Santos pediu alto por seu segundo goleiro: cerca de R$ 8 milhões. O jogador foi um pedido do técnico Rogério Ceni.

Disposto a desembolsar boa quantia pelo defensor, o São Paulo inicialmente ofereceu R$ 4 milhões pelo jogador. O clube alvinegro recusou e uma nova tentativa foi feita: uma proposta de R$ 6 milhões.

O presidente Andres Rueda e Casares mantinham contato frequente buscando um denominador em comum. Não é a primeira vez que o cartola tricolor busca o Santos pelo goleiro, mas, nos últimos dias, as conversas esfriaram.

John é um dos ativos com mais potencial para ser negociado pelo clube do litoral paulista. Como o UOL já havia publicado, também há o interesse do Internacional. A negociação ainda está em andamento. O Botafogo também sinalizou interesse.

Inicialmente, o Santos se interessou por Luan, que não desejar deixar o São Paulo no momento, e por Patrick, mas não atingiu os valores esperados pelo jogador. Sem muitos recursos, o time tricolor insistiu em costurar uma negociação por trocas, sem sucesso.