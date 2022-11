SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Pelé está internado desde segunda-feira (29) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, mas os filhos do Rei do Futebol tranquilizam os fãs sobre seu estado de saúde e dizem ser apenas exames de rotina.

"Ele está bem, são só exames mesmo que ele faz no Einstein", tranquilizou o filho Joshua Nascimento à reportagem.

"Meu pai está internado, regulando medicamento. Não estou pulando em um voo para correr lá", escreveu a filha Kelly Nascimento nas redes sociais (veja mais abaixo). "Os meus irmãos estão no Brasil visitando, eu vou no Ano-Novo. Não tem surpresa e nem emergência, agradecemos todo carinho e amor que vocês transmitem", completou.

Pelé trata um câncer no cólon desde agosto do ano passado, passou por uma cirurgia para a retirada do tumor e desde então é internado mensalmente para exames de rotina e análise da quimioterapia.