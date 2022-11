SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Em plena disputa da Copa do Mundo do Catar, a Fifa já estuda novas mudanças para a próxima edição do mundial de seleções, que acontece daqui quatro anos, em três países diferentes: Canadá, México e Estados Unidos. A nova invenção da entidade máxima do futebol, de acordo com o site inglês The Athletic, é inserir as disputas de pênaltis na fase de grupos.

As penalidades aconteceriam nas partidas que terminassem em empate e garantiria um ponto de 'bônus' ao time vencedor, ou seja, a seleção vitoriosa ficaria com dois pontos na classificação. Lembrando que a próxima edição do torneio terá 48 nações e deverá ser dividida em 16 grupos de três equipes - os dois primeiros avançariam à segunda fase, que seria um 'mata' antes das oitavas de final.

Até o momento, apenas a quantidade de seleções participantes está realmente confirmada para a próxima Copa do Mundo. As outras mudanças devem ser analisadas nos próximos meses. Entre os apoiadores da ideia dos pênaltis está o holandês Marco Van Basten, ex-diretor de desenvolvimento técnico da FIFA, que defendeu a 'tese' enquanto ocupou o cargo.

"Os pênaltis realmente podem ser uma opção para torneios com grupos de três em que você joga contra dois oponentes", disse Van Basten ao site alemão Sport Bild em janeiro de 2017.

Tags:

portal