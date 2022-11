SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Um empate diante de Senegal bastava para o Equador avançar às oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, disputada no Qatar. Mas a derrota por 2 a 1 para a seleção africana custou a elimanação dos equatorianos, que terminaram na 3ª colocação no Grupo A, atrás de Holanda e Senegal, na frente apenas do anfitrião Qatar. A eliminação precoce do Equador tem impacto nas finanças do São Paulo, que deixa de faturar com as diárias pagas pela Fifa.

Entre os 26 equatorianos convocados pelo técnico Gustavo Alfaro está o zagueiro Arboleda, que pertence ao Tricolor. Como a Fifa paga 10 mil dólares (R$ 53 mil) por dia aos clubes por cada atleta cedido para a disputa da Copa do Mundo, o São Paulo vai deixar de faturar 50 mil dólares (R$ 265 mil) por causa da eliminação do Equador, já que Arboleda ficaria no Qatar até o final de semana, para a disputa das oitavas de final.

Mas a presença do zagueiro tricolor na Copa do Mundo rendeu cerca de R$ 1,2 milhão ao clube, somando o período de preparação do Equador e os dias de disputa da fase de grupos.

Para disputar a Copa do Mundo, Arboleda fez um enorme esforço. Em junho o zagueiro equatoriano sofreu uma lesão grave nos ligamentos do tornozelo esquerdo e precisou ser operado. Foram meses de tratamento intensivo nas dependências do clube, até que o São Paulo liberou para que Arboleda se apresentasse mais cedo à seleção equatoriano, após pedido feito diretamente pelo técnico Gustavo Alfaro a Rogério Ceni.

No entanto, apesar de todo o sacrifício feito por Arboleda, o zagueiro não entrou em campo no Qatar. O defensor ficou no banco nas três partidas do Equador, diante da seleção anfitriã, da Holanda e de Senegal. Gustavo Alfaro optou por utilizar Pierro Hincapie, Félix Torres e Jackson Porozo, os outros zagueiros da lista equatoriano. Arboleda jogou somente no último amistoso realizado pelo Equador antes da Copa do Mundo, no empate sem gols com o Iraque.