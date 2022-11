SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Um dos destaques da seleção de Portugal na Copa do Mundo, o meia Bruno Fernandes é alvo de desejo antigo do Real Madrid, que volta a colocar o camisa 8 em pauta após duas excelentes partidas contra Gana e Uruguai pelo Grupo H. A informação é do jornal português 'Record'.

De acordo com a publicação, o Real Madrid monitora Bruno Fernandes desde os tempos de Sporting e a sequência positiva no maior palco do planeta fizeram os merengues reacender o interesse. O clube enviou olheiros para observarem o meia no duelo diante do Uruguai, que provavelmente gostaram muito do que viram.

Com dois gols no duelo contra a Celeste - para 'delírio' Cristiano Ronaldo - o meia é o maestro da seleção já classificada e soma 4 participações diretas nos cinco gols de Portugal na Copa: marcou dois e deu duas assistências. Só não participou efetivamente do gol de pênalti de CR7 na primeira rodada.

Com valor de mercado estimado em 75 milhões de euros - cerca de R$400 milhões - o jogador tem contrato com o Manchester United até 2026. Outro número surpreendente da boa fase de Bruno Fernandes com a camisa rubro verde mostra que o meia participou de oito - 40% - dos últimos 20 gols marcados pela seleção do treinador Fernando Santos, somando Copa do Mundo, Liga das Nações, Eliminatórias e amistosos.

Com vaga nas oitavas já assegurada, Bruno Fernandes e o esquadrão de Portugal enfrentam a Coreia do Sul na última rodada do grupo H. Deste grupo sai o adversário da seleção brasileira nas oitavas de final. Caso o Brasil assegure a primeira posição do grupo G, enfrenta o segundo colocado do H, na segunda-feira (5).