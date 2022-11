SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, 82, foi novamente internado no Hospital Albert Einstein nesta quarta (30), em São Paulo.

O Rei do Futebol tem passado por frequentes internações desde a descoberta de um câncer no cólon. O tumor foi retirado em 31 de agosto do ano passado. O hospital ainda não divulgou nenhum boletim relacionado ao estado de saúde de Pelé.

Kely Nascimento, filha do Rei, confirmou a internação, mas minimizou a gravidade em seu perfil em uma rede social. "A mídia está surtando novamente e eu quero vir aqui abafar um pouquinho. Meu pai está internado, regulando medicamento. Eu não estou pulando num voo para correr lá. Meus irmãos estão no Brasil, visitando, e eu vou no Ano-Novo", postou. "Não tem surpresa, nem emergência", concluiu Kely, que agradeceu ao carinho dos fãs.

Pelé tem feito postagens em suas redes sociais durante a Copa do Mundo. Na segunda (28), no intervalo do jogo do Brasil contra a Suíça, com o placar ainda em 0 a 0, postou no Twitter: "Como vocês estão depois deste primeiro tempo? Como diria meu amigo, Galvão Bueno: Haja coração. Eu acredito na vitória, e vocês?".

No dia 23 de outubro, quando completou 82 anos, o Rei postou um vídeo de agradecimento pelas várias mensagens: "No meu aniversário, eu apenas quero expressar a minha gratidão. A vida é muito boa. Completar 82 anos junto a vocês, com saúde, é o melhor presente. Obrigado por tudo o que tenho recebido". Também brincou com a longevidade. "[...] Espero que a gente continue muito tempo junto. E, se Deus quiser, e nossos queridos amigos, por mais uns 82 tá bom."

O ex-jogador tem passado por frequentes internações desde que retirou o tumor no cólon, para dar continuidade ao tratamento de quimioterapia. Ficou praticamente o mês inteiro de setembro no Albert Einstein após a internação de 31 de agosto e chegou a ser levado algumas vezes para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Na última delas, por uma instabilidade respiratória, de acordo com o boletim médico.

Poucos meses depois, em dezembro, ficou cerca de 15 dias para mais sessões de quimioterapia. No dia 23 de dezembro, quando teve alta, postou nas redes sociais. "Como eu havia lhes prometido, vou passar o Natal com a minha família. Estou voltando para casa."

Em 13 de fevereiro, quando retornou para mais sessões, brincou. "Tomara que tenha pipoca para assistir ao Super Bowl logo mais. Estarei vendo, apesar de meu amigo Tom Brady não estar jogando. Obrigado por todas as mensagens de carinho". Na ocasião, o Rei precisou prolongar sua estadia no hospital após os médicos identificarem uma infecção urinária. Pelé recebeu alta no dia 28 de fevereiro.