SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A terceira rodada da fase de grupos é decisiva para definir a vida de muitas seleções na Copa do Qatar.

Os duelos, em sua maioria, decidem quem avança para as oitavas de final e quem fica pelo caminho.

Mesmo as seleções que já estão com a vaga assegurada, com duas vitórias nos dois primeiros confrontos, têm interesse no seu jogo, para tentar terminar o grupo na liderança e evitar, teoricamente, uma partida mais difícil no primeiro mata-mata.

Os grupos A, B e D já estão finalizados, e os classificados foram Holanda, Senegal, Inglaterra, EUA, França e Austrália.

Veja a situação do Grupo E, cujas partidas são, nesta quinta-feira (1º), às 16h (de Brasília), Espanha x Japão e Alemanha x Costa Rica.

*

ESPANHA (4 PONTOS)

Vitória: se classifica

Empate: se classifica

Derrota: se classifica com um empate entre alemães e costa-riquenhos; se a Costa Rica ganhar, está fora; se a Alemanha ganhar, haverá igualdade em pontos e a vaga será definida pelos critérios de desempate (o primeiro é o saldo de gols)

JAPÃO (3 PONTOS)

Vitória: se classifica

Empate: se classifica com um empate entre alemães e costa-riquenhos; se a Costa Rica ganhar, está fora; se a Alemanha ganhar, haverá igualdade em pontos e a vaga será definida pelos critérios de desempate (o primeiro é o saldo de gols)

Derrota: está fora

COSTA RICA (3 PONTOS)

Vitória: se classifica

Empate: torce por derrota do Japão; se isso ocorrer, haverá igualdade em pontos e a vaga será definida pelos critérios de desempate (o primeiro é o saldo de gols, que no caso da Costa Rica é muito ruim: -6)

Derrota: está fora

ALEMANHA (1 PONTO)

Vitória: se classifica, desde que a Espanha não perca do Japão; se isso ocorrer, haverá igualdade em pontos com os espanhóis e a vaga será definida pelos critérios de desempate (o primeiro é o saldo de gols)

Empate: está fora

Derrota: está fora