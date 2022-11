SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ana Paula Oliveira foi a inspiração para Neuza Back, bandeirinha que fará história na Copa do Qatar nesta quinta-feira (1º), a tentar a carreira na arbitragem.

Neuza está no primeiro trio de arbitragem feminino a atuar em uma partida masculina de Copa do Mundo. O Mundial do Qatar é o primeiro da história com representantes mulheres na arbitragem.

A árbitra de Alemanha x Costa Rica, às 16h (de Brasília), será a francesa Stéphanie Frappart, e a outra assistente de linha, a mexicana Karen Díaz Medina.

Antes da Copa, em entrevista ao quadro Campeãs, da rádio Bandeirantes, a catarinense Neuza falou sobre a decisão de se aventurar em uma área na qual as mulheres são minoria.

"Quem me motivou foi a Ana Paula. Na época em que eu me interessei pela arbitragem, ela estava no auge da carreira. Como eu gostava muito de futebol, eu ligava a TV e ela estava trabalhando nos clássicos, nos grandes jogos" afirmou Neuza.

"Como eu gostava muito de futebol, eu passei a ver na arbitragem uma forma de estar participando dos jogos. Fazer parte daquele evento, do espetáculo."

A assistente de arbitragem de 38 anos contou que conheceu Ana Paula, seis anos mais velha que ela, pessoalmente, em sua cidade natal.

"Na época, a Ana Paula era patrocinada por uma empresa esportiva da minha cidade, Saudades, uma cidadezinha bem pequenininha no interior de Santa Catarina", disse Neuza.

"Ela foi fazer um evento na cidade e eu a conheci pessoalmente. Foi ela realmente que me motivou a entrar na arbitragem, a fazer o curso e tentar chegar aos grandes jogos."

Ana Paula foi durante anos a auxiliar de arbitragem mais conhecida do Brasil, atuando de 1998 a 2007.

Atuou nos campeonatos Paulista e Brasileiro e na Copa do Brasil. Não chegou, entretanto, a fazer parte do quadro da Fifa.

Além de se destacar na função de bandeirinha, foi convidada para posar para a revista masculina Playboy. Aceitou e foi a capa da edição de julho de 2007.

Depois que parou de atuar na arbitragem, estudou jornalismo, formando-se na profissão.

Decidiu regressar ao futebol e desde de 2020 é presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol.