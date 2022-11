SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A França perdeu para a Tunísia por 1 a 0 no início da tarde desta quarta-feira (30), em jogo válido pela 3ª rodada do Grupo D na Copa do Mundo do Qatar.

A atuação abaixo do esperado da seleção francesa foi alvo de críticas por parte da imprensa europeia.

"Derrotados e irreconhecíveis, os Blues disputaram penosamente o primeiro lugar no grupo", escreveu o jornal francês 'Le Parisien'.

Apesar do revés para os tunisianos, a França conseguiu se classificar na primeira colocação do Grupo D, empatando nos números de pontos da Austrália, mas superior no saldo de gols.

Além disso, Didier Deschamps poupou seus titulares no confronto, mas teve que colocar Mbappé, Griezmann, Rabiot, Saliba e Dembelé para tentar arrancar um empate, o que não aconteceu.

"O [atual] campeão mundial caiu contra uma equipe que foi a única que tentou vencer o jogo desde o início", publicou o veículo espanhol 'Diário AS'.

Mesmo conquistando uma vitória história sobre a seleção francesa, já que os outros quatro confrontos tinham sido dois empates e dois triunfos da França, a Tunísia não conseguiu se classificar para as oitavas da Copa.