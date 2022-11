SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O narrador Everaldo Marques, do Sportv, reportou quatro jogos bastante atípicos na Copa do Mundo do Qatar. Ele esteve no comando do microfone nas principais zebras do Mundial até agora: Arábia Saudita 2 x 1 Argentina, Japão 2 x 1 Espanha, Marrocos 2 x 0 Bélgica, e Tunísia 1 x 0 França -o mais recente da lista.

Nas redes sociais, vários torcedores, com receio de ativar o modo "zica" de Everaldo Marques, pediram para ele não narrar os jogos do Brasil. E, de quebra, botar a voz nas partidas da Argentina, incluindo o jogo de hoje contra Polônia, tido como um confronto direto.

Os internautas tentam dar uma "mãozinha" para ajudar na eliminação dos rivais, visto que a situação da albiceleste no Grupo C é bastante delicada.

Entrando no clima da brincadeira, Everaldo Marques já anunciou um próximo compromisso na Copa. Ele estará na transmissão de Portugal x Coreia do Sul, pela última rodada do Grupo H, na próxima sexta-feira (2), ao 12h (de Brasília).

"Não narro nenhum jogo do Brasil na Copa, fiquem tranquilos? mas se você gosta de Portugal? Sexta temos um encontro marcado", postou.