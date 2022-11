SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Goleada pela França por 4 a 1 na primeira rodada, a Austrália deu a volta por cima no Grupo D da Copa do Mundo e conseguiu uma classificação surpreendente, confirmada nesta quarta-feira (30) com vitória por 1 a 0 sobre a Dinamarca. Com seis pontos, a seleção australiana fechou a primeira fase em segundo lugar, perdendo para os franceses no saldo de gols.

Em Melbourne, na Austrália, uma multidão de torcedores se reuniu na FedSquare para assistir à partida decisiva contra os dinamarqueses. Após o apito final, o clima de euforia tomou conta do local, bem como a fumaça dos sinalizadores.

O momento foi registrado pelo canal australiano SBS. No vídeo publicado nas redes sociais da emissora, é possível ver parte da festa dos australianos, colorida por uma atmosfera vermelha, criada pelas cores dos sinalizadores, e preenchida pelo som de cantos de torcida.

Esta é apenas a segunda vez que a Austrália alcança as oitavas de final de uma Copa do Mundo, em seis participações no torneio.

A primeira vez foi na Copa do Mundo da Alemanha, em 2006, quando os australianos se classificaram em segundo lugar do Grupo F -o mesmo do Brasil, que foi o líder. Na ocasião, a Itália -que seria campeã da competição- foi algoz da Austrália logo no primeiro confronto do mata-mata -1 a 0 para os europeus.

Agora, a Austrália enfrenta o líder do Grupo C, que será definido nesta quarta, às 16h (de Brasília), quando jogam Polônia x Argentina e Arábia Saudita x México. Todas as seleções da chave ainda podem se classificar.