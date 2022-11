SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Quem acompanhou o duelo entre Tunísia e França, nesta quarta-feira (30), viu que o gol de Griezmann foi anulado nos minutos final e os africanos permaneceram com a vitória histórica. Menos os franceses que estavam assistindo a partida na emissora francesa 'TF1'. Isso porque a transmissão foi encerrada enquanto o árbitro estava escutando a cabine do VAR.

Sem mostrar o árbitro indo ao VAR rever o gol do camisa 7, a emissora francesa foi para os comerciais e deixou os torcedores indecisos sobre o que havia acontecido na partida. Após alguns minutos de suspense, a transmissão retomou diretamente do Estádio Cidade da Educação já com o jogo encerrado e a derrota sacramentada diante dos africanos.

Rapidamente, diversos comentários tomaram as redes sociais, sobretudo pelo fato de a emissora sequer notificar seus telespectadores sobre o erro: "TV francesa é bizarra, mal tinha acabado o jogo eles cortaram para uns 10 minutos de comercial e só foram mostrar que o gol do Griezmann não valeu no programa esportivo que passa depois"; "a tv francesa que simplesmente cortou e foi pro comerciais e não mostrou a anulação do gol", foram alguns dos comentários no Twitter.