SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com quatro pontos e no topo do Grupo E, a Espanha chega confortável à última rodada da fase de grupos, e busca confirmar a vaga nas oitavas da Copa nesta quinta-feira (1º), quando enfrenta o vice-líder Japão no Internacional Khalifa, às 16h (de Brasília).

Os espanhóis tiveram uma estreia enfática no Qatar, goleando a Costa Rica por 7 a 0. No entanto, empataram por 1 a 1 com a Alemanha na segunda rodada e perderam a oportunidade de aumentar a vantagem.

Ainda assim, um empate é o suficiente para classificar a seleção espanhola. Em caso de derrota, o time precisará torcer para que costa-riquenhos (três pontos) e alemães (um), que jogam no mesmo dia e horário, terminem em igualdade. Neste cenário, uma vitória da Costa Rica eliminaria a Espanha, enquanto o triunfo dos alemães levaria a decisão para os critérios de desempate, começando pelo saldo de gols.

O técnico espanhol Luis Enrique Martínez afirmou que a seleção não planeja se arriscar com o segundo lugar no Grupo E, mesmo com a vantagem de poder jogar pelo empate.

?Esportes de alto nível não permitem especulação. Temos que fazer a lição de casa e terminar em primeiro lugar no grupo?, disse a repórteres nesta quarta-feira (30).

O volante Koke, do Atlético de Madrid, também reafirmou o compromisso da seleção com a vitória. ?Sabemos como está a classificação, estamos cientes, mas nossa ideia é respeitar o rival, mas com o pensamento de avançar às oitava?, disse, nesta terça-feira (29).

O volante começou a partida contra a Alemanha no banco, e pode aparecer nesta quinta-feira entre os 11 iniciais na vaga do capitão Sergio Busquets, que deve ser poupado -além de questões físicas, ele tem está pendurado com um cartão amarelo.

O jovem Gavi, que sofreu uma pancada no joelho no jogo contra a Alemanha, é dúvida.

Assim, a Espanha deve ir a campo com: Simon; Carvajal, Pau Torres, Laporte e Alba; Koke (Busquets ou Carlos Soler) e Rodri (Gavi), Pedri; Ferrán Torres, Morata (Ansenio) e Olmo.

Do outro lado, o Japão depende apenas de si para avançar. A seleção é vice-líder do Grupo E com três pontos, superando a Costa Rica pelo saldo de gols, e precisa de uma vitória simples para se classificar sem preocupações.

Se empatarem, os japoneses precisam torcer para que Alemanha e Costa Rica terminem em igualdade, ou para que a Alemanha ganhe com um saldo de gols menor.

Os japoneses devem ser desfalcados por Takehiro Tomiyasu e Hiroki Sakai, lesionados, enquanto Wataru Endo, com dores, é dúvida.

O técnico Hajime Moriyasu pode começar a partida com: Gonda; Yamane, Itakura, Yoshida e Nagatomo; Tanaka, Morita, Doan, Kamada e Kubo; Maeda

Estádio: Internacional Khalifa, em Doha (Qatar)

Horário: Às 16h (de Brasília) des

Árbitro: Victor Gomes (África do Sul)

VAR: Fernando Guerrero (México)

Transmissão:SporTV, Globoplay e Fifa+