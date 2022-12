SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Mesmo derrotada pela Argentina por 2 a 0 nesta quarta-feira (30), a Polônia se garantiu nas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar na segunda colocação do Grupo C. Com quatro pontos, os poloneses superaram os mexicanos no saldo de gols (2 a 1), mas viveram um drama antes da confirmação da vaga.

Os poloneses só respiraram mais aliviados quando Al-Dawsari, aos 50 minutos do segundo tempo, descontou para a Arábia Saudita contra o México -vitória por 2 a 1 dos mexicanos- tirando um gol de saldo da seleção comandada por Tata Martino. Até o tento do camisa 10 saudita, os europeus estavam se classificando por um critério inusitado: o número de cartões amarelos.

Empatados em pontos, Polônia e México não se superavam em nenhum dos seguintes critérios: saldo de gols, gols marcados e confronto direto- as seleções empataram em 0 a 0 na primeira rodada. Assim, entrou em ação o chamado "histórico de fair play" .

Nele, a Fifa estabelece uma pontuação levando em conta os cartões vermelhos e amarelos. Neste caso, os pontos são perdidos a cada advertência.

Um cartão amarelo tira um ponto, enquanto um cartão vermelho após dois amarelos deduz dois pontos; o cartão vermelho direto vale quatro pontos. Nos casos de Polônia e México, os poloneses terminaram com um "histórico de fair play" de -5 pontos, contra -7 dos mexicanos.

"Se um empate por pontos não puder ser decidido depois de levar em consideração o saldo de gols, os gols marcados e os três critérios de confronto direto [pontos, saldo e número de gols], a Fifa se volta para o histórico de fair play das equipes".

"Cada lado recebe uma "pontuação de conduta da equipe", que é calculada deduzindo um ponto para cada cartão amarelo; dois pontos por cada cartão vermelho resultante de dois cartões amarelos; quatro pontos para cada cartão vermelho direto; e cinco pontos para cada cartão amarelo e cartão vermelho direto. A nação com a maior pontuação vence".

Classificada às oitavas, a Polônia tem a França como próxima adversária. As seleções duelam no próximo domingo (4), às 12h (de Brasília).