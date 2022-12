SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com quatro pontos e na vice-liderança do Grupo F, o Marrocos se classifica para as oitavas na Copa do Qatar com um empate contra o já eliminado Canadá. As seleções se enfrentam nesta quinta-feira (1º), às 12h (de Brasília), no estádio Al Thumama, em Doha.

O Marrocos estreou no Mundial com um empate sem gols contra a Croácia, mas conseguiu abrir vantagem vencendo a Bélgica por 2 a 0 na segunda rodada.

Agora, os marroquinos se preparam para buscar uma vaga na fase de mata-matas pela segunda vez na história, 36 anos após a primeira classificação.

O técnico do Marrocos, Walid Regragui, afirmou nesta quarta-feira (30) que a seleção quer fazer história, e que está confiante com a classificação.

Apesar da vantagem, Regragui destacou o desempenho da seleção canadense. ?Os canadenses querem fazer sua história também. Para mim, eles são um dos melhores times da competição?, falou a repórteres. Por isso, reafirmou o compromisso dos marroquinos com a vitória.

"Enfrentaremos uma equipe que quer vencer. Estamos lá para vencer também. Jogar pelo empate seria um erro", disse.

O técnico canadense, John Herdman, também reafirmou a importância da partida para os jogadores e a seleção do Canadá. ?Vamos continuar comprometidos com a nossa identidade e vamos para esta partida com a oportunidade de fazer mais história?, falou em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

Apesar da eliminação precoce, o Canadá fez história no Qatar ao marcar pela primeira vez no Mundial. Com o tento, os canadenses redimiram a única participação do país na Copa, em 1986, quando foi eliminado sem conseguir marcar gols.

O Canadá perdeu as duas partidas da fase de grupos, mas pontuou contra a Croácia na segunda rodada -os croatas viraram e terminaram com a vitória por 4 a 1.

Sem desfalques confirmados, os canadense podem ir para a partida de despedida com: St. Clair; Johnston, Steven Vitoria, Miller e Adekugbe; Buchanan, Konee Eustaquio, Hoilett, Alphonso Davies e David.

O Marrocos, por sua vez, também deve ter força máxima à disposição. A única alteração deve ser a volta do goleiro Bounou entre os 11 iniciais.

Assim, a seleção marroquina pode ir a campo com: Bounou; Hakimi, Aguerd, Saiss e Mazraoui; Amrabat, Ounahi e Amallah; Ziyech, En-Nesyri e Boufal.

Estádio: Al Thumama, em Doha (Qatar)

Horário: Às 12h (de Brasília) desta quinta-feira (1º)

Árbitro: Raphael Claus (Brasil)

VAR: Julio Bascuñán (Chile)

Transmissão: SporTV, Globoplay e Fifa+