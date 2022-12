SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após duas partidas em que ficou devendo futebol, a Argentina voltou a mostrar sua capacidade técnica e não deu chances à Polônia no último jogo da fase de grupos. A vitória por 2 a 0 deu a liderança do Grupo C e a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar.

E foi justamente o domínio sul-americano sobre os europeus que dominou o noticiário internacional. Na Polônia, a mídia local destacou que é a primeira vez que o país vai às oitavas de final em 36 anos.

*

Diário Olé (ARG)

Argentina: Futebol e salto às oitavas

A seleção e sua melhor partida no Qatar. Dominou amplamente a Polônia, se classificou em primeiro e agora vai enfrentar a Austrália

Clarín (ARG)

Argentina jogou sua melhor partida no Mundial, derrotou a Polônia e ficou com o Grupo C

Marca (ESP)

Argentina pega a rodovia com pedágio

Mundo Deportivo (ESP)

A alviceleste venceu a Polônia por 2 a 0 e classificou-se como líder do Grupo C. O fez com uma exuberante produção futebolística. Mereceu a goleada, mas Szczesny defendeu quase tudo, até pênalti de Messi

Diário Sport (ESP)

Final apoteótico! Argentina cumpre e se classifica às oitavas de final.

Gazzetta delo Sport (ITA)

Argentina é primeira com MacAllister e Alvarez. Polônia é derrotada, mas avança

Telegraph (ING)

Argentina lidera grupo com a derrotada Polônia também passando apertada

Wyborcza.pl (POL)

Milagre no Qatar! A Polônia estava por um fio, um fio que não se partiu. Continuamos na Copa do Mundo!

Superprzewaga (POL)

Nervos até o fim! Polônia entre os melhores 16 do Mundial!

Este é o nosso maior sucesso em campeonatos mundiais em 36 anos!

Fox Soccer

Argentina vence seu grupo pela primeira vez desde 2014