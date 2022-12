SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vitória por 2 a 1 sobre a Arábia Saudita de nada adiantou para o México, que ficou pelo caminho na Copa do Mundo do Qatar. Para a imprensa mexicana, o desempenho da equipe do técnico Gerardo Martino foi considerado um fracasso.

Para o El Universal, "falar que caiu de cara e que deu até a última gota de suor é insuficiente e inútil, pois a seleção mexicana vinha passando por uma fase ruim da qual nunca se recuperou e pagou na Copa do Mundo".

O El País saiu com "Arábia Saudita desconta no final e acaba com o sonho do México". O jornal credita ao técnico Gerardo Martino boa parte da responsabilidade pela queda. "Treinador que não soube fazer a mudança geracional e é agora visto como inimigo público do México", destaca o jornal.

O Excelsior também destacou como "o maior fracasso no Mundial" a eliminação precoce da seleção mexicana. Citou que os gols que não saíram diante de Polônia (empate por 0 a 0) e Argentina (derrota por 2 a 0) fizeram falta na rodada final.

Apesar de ter se classificado direto para a Copa do Mundo, terminando as eliminatórias da Concacaf na segunda colocação, atrás apenas do Canadá, a seleção mexicana chegou ao Qatar com desconfiança. A derrota para os Estados Unidos na final da Liga das Nações em 2021 gerou várias críticas ao trabalho do técnico Gerardo Martino.