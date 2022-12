SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na tarde desta quarta-feira (30), a Argentina bateu a Polônia por 2 a 0, gols de Alexis Mac Allister e Julián Álvarez, e conseguiu avançar às oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar para enfrentar a Austrália no próximo sábado, às 16h, no estádio Al Rayyan. Dos nomes da vitória argentina, Álvarez talvez seja mais conhecido do publico brasileiro: ex-jogador do River Plate, o atacante joga hoje no badalado Manchester City, da Inglaterra. Já Alexis foi chamado às pressas por causa da lesão de Lo Celso, meio campista titular do Tottenham e da Albiceleste.

O sobrenome Mac Allister é mais conhecido dos hermanos, já que o pai, Carlos, foi grande nome do país e da seleção nos anos 90, jogando na lateral esquerda, tendo atuado por Argentinos Juniors e Boca Juniors. Carlos, apelidado de "Colorado", esteve em uma das classificações mais dramáticas da Argentina em Copa do Mundo, quando, em 1993, precisou disputar dois jogos da repescagem contra essa mesma Austrália que aguarda os hermanos no Al Rayyan no próximo sábado.

Entretanto, a foto de Colorado só é duradoura graças à presença no álbum de figurinhas da Panini. No final das contas, Mac Allister pai não disputou o Mundial dos Estados Unidos. E quis o destino que seu filho mais novo, Alexis, colocasse o nome da família pela primeira vez na história das Copas - mesmo sem estar colado no álbum.

Alexis Mac Allister, que hoje atua no Brighton, da Inglaterra, não terá uma foto no álbum da Panini para mostrar aos filhos, pelo menos no álbum deste ano. Mas terá um retrato seu comemorando um gol importante em Copa do Mundo. Por aquilo que demonstrou contra a Polônia, a história do meio-campista na Albiceleste não para por aí, com tempo para fazer bem mais aos 23 anos. O velho Colorado Mac Allister, que virou até deputado e ministro dos esportes anos depois, sabe que o legado daquela figurinha está muito bem guardado.