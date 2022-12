SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O lateral esquerdo português Nuno Mendes, 20, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante o confronto com o Uruguai e está fora da Copa do Mundo.

Segundo o jornal português A Bola, o jovem defensor dificilmente voltará aos gramados antes do final de janeiro de 2023. Nuno iniciará sua recuperação já no Qatar, onde permanece com a delegação portuguesa.

Nuno já havia desfalcado Portugal na partida contra Gana: ele não ficou nem no banco durante a partida. Foi titular contra uruguaios, mas saiu chorando depois da contusão. O jornal francês L'Equipe apontou que a lesão é semelhante à que teve no Paris Saint-Germain pouco antes do Mundial.

Além dele, o brasileiro naturalizado português Otávio, 27, e Danilo Pereira, 31, ficarão de fora da partida contra a Coreia do Sul, nesta sexta-feira (2), pelo grupo H.

Otávio teve uma contusão muscular na coxa direita, e já desfalcou contra o Uruguai.

Danilo fraturou três costelas durante um treinamento e não volta antes do fim da fase de grupos.

Segundo o técnico Fernando Santos, Cristiano Ronaldo, 37, pode ser poupado contra os coreanos.