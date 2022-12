SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Atlético Mineiro anunciou, nesta quinta-feira (1º), a contratação do atacante Paulinho, 22, do Bayer Leverkusen. O jogador vai para o clube de Belo Horizonte por empréstimo, mas continuará no Galo após o fim do vínculo com time alemão --o contrato expira em junho de 2023.

O clube de Minas já havia acertado pré-contrato com o jogador, mas conseguiu a liberação imediata através do empréstimo.

Paulinho estava no Bayer Leverkusen desde 2018, comprado do Vasco, que o revelou em 2017, e retorna ao Brasil para ser o primeiro reforço do elenco comandado pelo argentino Eduardo Coudet, 48, que assumiu a equipe há duas semanas depois de ser demitido do Celta de Vigo, da Espanha.

Assim, Paulinho será o sétimo atacante à disposição, ao lado de Hulk, Vargas, Keno, Alan Kardec, Sasha, Ademir e Pavon.