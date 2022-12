SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - As especulações de uma mudança de clube de Matheus Cunha, hoje no Atlético de Madrid, aumentaram desde que o brasileiro ficou de fora da lista de convocados para a Copa do Mundo. Segundo o jornal espanhol "Relevo", um dos interessados no atacante é o Aston Villa, time que disputa a Premier League.

De acordo com a publicação, as negociações entre os clubes ainda não começaram, mas já houve um primeiro contato entre as partes. Cunha, que não é considerado como um jogador intransferível pelos Rojiblancos, tem contrato válido com o time até junho de 2026, com uma cláusula de rescisão que ultrapassa os 80 milhões de euros.

Vale lembrar que, há quase um mês, o também jornal espanhol "Marca" disse que Cunha deveria deixar Madrid em janeiro, assim como o argentino Rodrigo de Paul e o português João Félix. Um dos motivos para isso seria o momento ruim do Atlético, que ocupa o quinto lugar da tabela da La Liga, e que almeja mudanças no plantel para a sequência da temporada.

O brasileiro de 23 anos foi contratado pelo clube espanhol, há um ano e meio, por cerca de 26 milhões de euros. A adaptação dele na equipe, no entanto, não saiu como o esperado. Em sua primeira temporada, disputou 37 jogos, marcou sete gols e distribuiu seis assistências. Na atual, marcada por uma eliminação ainda na fase de grupos da Liga dos Campeões, possui apenas duas assistências em 17 partidas realizadas.