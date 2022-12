SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O meia australiano Jackson Irvine cometeu uma gafe durante entrevista ao vivo à emissora ABC depois da classificação da seleção da Oceania para as oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar na quarta-feira (1º).

Irvine foi questionado pelo apresentador do programa como seria a comemoração após a vitória por 1 a 0 contra a Dinamarca.

"No momento não vai ter muita comemoração, vou descer pra começar a recuperação", disse o meia, antes do apresentador perguntar se ele iria para a banheira de gelo.

"Sim, literalmente vou congelar minhas bolas um pouquinho, é o jeito de comemorar (risos)", acrescentou Irvine, arrancando risadas do apresentador, e logo pedindo desculpas.

"Não, apenas foco total no próximo jogo, haverá um tempo para refletir... Desculpe, esqueci que estou ao vivo."

Com o apresentador rindo ao fundo, Irvine acrescentou: "Preciso de um [banho] agora, estou suando".

A Austrália encara a Argentina nas oitavas de final da Copa, no próximo sábado (3), às 16h (de Brasília).