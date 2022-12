SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Mais do que um campeonato de futebol, a Copa do Mundo é conhecida por estimular debates políticos. A edição de 2022 no Qatar vem repercutindo com graves críticas a regras e ações relacionadas aos direitos humanos -com ênfase em questões LGBTQIA+.

Próximo da estreia, a Fifa proibiu o uso da braçadeira 'One Love', iniciativa de algumas seleções participantes do torneio para simbolizar a luta contra a discriminação e o preconceito LGBTfóbico, o que gerou indignação ao redor do mundo. Mas, a All Out, ONG global de defesa dos direitos LGBT+ conseguiu driblar essa proibição -via mundo virtual.

Usuários criaram uma modificação (MOD) para o game FIFA 23, que permite a utilização da braçadeira proibida. Agora, a All Out está divulgando essa modificação, adaptável para as 32 seleções participantes da Copa do Mundo, no site (https://playwithlove.net).

Com ela, as pessoas podem usar a versão virtual dos jogadores para fazer o que eles foram impedidos no mundo real.

Segundo Justin Lessner, gerente de campanhas na All Out, essa é mais uma das ações em um conjunto de protestos que vêm sendo realizados. "A questão da braçadeira é muito impressionante, porque o arco-íris estampado nela não é nem o LGBT+! E nem assim os times puderam usá-las, sob risco de sanções. Ou seja, a repressão a qualquer menção a temas LGBT+ no Catar é muito séria e coordenada -então, imagina o que passam as pessoas LGBT+ que moram lá? É muito perigoso."

Em parceria com a AlmapBBDO, agência de publicidade, o projeto batizado de #PlayWithLove também contará com streamers e pro-players nacionais e internacionais que vão transmitir as suas participações ao vivo nas plataformas de streaming - destacando os jogadores utilizando a braçadeira.

"Não depende apenas dos jogadores se posicionarem, e é neste momento que a criatividade entra. Diversidade precisa ser pauta em jogo, em quadra, na imprensa, nas redes e no mundo inteiro", afirma Rodrigo Almeida e Rafael Gil, Diretores Executivos de Criação na AlmapBBDO.

A All Out é um movimento 100% alinhado com a ação. Está presente em muitas partes do mundo e atua diretamente na mobilização de pessoas para defender a igualdade de direitos para lésbicas, gays, bissexuais e pessoas trans, envolvendo-se em projetos de combate a leis LGBTfóbicas em diversos países, de apoio à realização de paradas LGBT em locais com contextos desafiadores e de apoio para pessoas LGBT+ refugiadas, para citar alguns exemplos.

O arquivo para download da braçadeira proibida estará disponível a partir desta quinta-feira, 01, e pode ser utilizado por qualquer pessoa com acesso ao FIFA 23. Além disso, a All Out convida o público a assinar o abaixo-assinado global criado especialmente em defesa dos direitos LGBT+ no Catar. "A Copa é o maior evento esportivo do mundo. E mesmo assim não é para todo mundo. Dentro ou fora de campo, ninguém deveria sofrer punições ou censura por defender o direito de ser quem é e amar a quem ama", conclui Justin da All Out.

A All Out é um movimento global em defesa do amor e da igualdade. Mobilizamos milhares de pessoas para construir um mundo onde ninguém tenha que sacrificar sua família ou liberdade, sua segurança ou dignidade, por ser quem é e amar quem ama. Saiba mais em: https://allout.org.br

