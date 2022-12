SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Na última terça-feira (29), um dia após a classificação da seleção brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo, Gabriel Jesus esteve ao lado de Ronaldo Fenômeno no Qatar. Em seu canal no YouTube, o ex-jogador falou sobre o encontro e exaltou o atual momento do atacante.

"O Jesus veio jantar com a gente, ficou do meu lado lá, conheci a filhinha dele, coisa mais linda. A gente ficou trocando ideia, ele é muito meu amigo, a gente conversa há muitos anos. Um menino muito especial", contou Fenômeno à Ronaldo TV.

"Tava trocando figurinha com ele, tranquilizando ele. Ele realmente está fazendo um ano espetacular no Arsenal. Tava comentando com ele como eu estou tendo prazer em assistir o Arsenal jogar neste ano", completou.

Até aqui, o técnico Tite vem optando por Richarlison como centroavante titular do Brasil na Copa. No entanto, Jesus também aparece como uma peça bem utilizada na equipe, saindo do banco e ganhando minutos nos dois jogos disputados - contra Sérvia e Suíça. Já para o último jogo da fase de grupos, contra Camarões, nesta sexta-feira, Gabriel Jesus disputa vaga com Pedro entre os 11 iniciais, visto que o treinador deve optar por um descanso dos titulares.

"O Gabriel está ali na reserva do Richarlison, mas pressionando. Tomara que ele faça um grande jogo, que ele possa fazer muitos gols e pressionar ainda mais o Richarlison, que essa disputa entre eles seja bem saudável, bem bacana, a seleção só sai ganhando com isso", pontuou Ronaldo.