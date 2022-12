SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Marrocos venceu o Canadá por 2 a 1 na tarde desta quinta-feira (1º), no estádio Al Thumama, em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar.

O placar do confronto foi construído com gols de Ziyech e En-Nesyri, para os marroquinos, e Aguerd (contra), para os canadenses. Dessa forma, os africanos conseguiram se classificar para a próxima fase do Mundial depois de 36 anos.

Com o resultado, os comandados de Walid Regragui garantiram a primeira colocação do Grupo H, com sete pontos somados. Agora, aguardam as partidas do Grupo E ? que acontecem hoje às 16h (de Brasília) ? para conhecer seu adversário no mata-mata.

Do outro lado, os canadenses, que já estavam eliminados antes mesmo desta partida, encerram sua participação neste Mundial da Fifa sem somar pontos.

Nas oitavas de final, Marrocos vai jogar contra a seleção que ficar na segunda colocação da chave E na terça-feira (6), às 12h (de Brasília).

*

CANADÁ

Borjan; Johnston, Steven Vitória e Miller; Adekugbe (Koné), Osorio (Laryea), Kaye (Hutchinson) e Davies; Buchanan, Hoilett (Wotherspoon) e Larin (Jonathan David). T.: John Herdman

MARROCOS

Bono; Hakimi (Jabrane), Aguerd, Saïss e Mazraoui; Amrabat, Ounahi (El Yamiq) e Sabiri (Amallah); Ziyech (Hamdallah), Boufal (Aboukhlal) e En-Nesyri. T.: Walid Regragui

Estádio: Al Thumama, em Doha (Qatar)

Horário: Às 12h (de Brasília) desta quinta-feira (1º)

Árbitro: Raphael Claus (Brasil)

VAR: Julio Bascuñán (Chile)

Público: 43.102

Cartões amarelos: Hoilett (Canadá), Osorio (Canadá), Adekugbe (Canadá), Steven Vitória (Canadá)

Gols: Ziyech (4' 1º T - MAR), En-Nesyri (23' 1ºT - MAR), Aguerd (40' 1º T - CAN (contra))