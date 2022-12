SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O atacante Antony, jogador do Manchester United e da seleção brasileira, participou, na quarta-feira (30), do quadro 'Hat-Trick', do canal Ronaldo TV, e teve que eleger os técnicos Tite, André Jardine e Erik ten Hag nas categorias 'mais resenha', 'mais paizão' e o 'workaholic'.

"O mais resenha é o Jardine. Um cara que tá sempre brincando, contando umas piadas. Ele é engraçado. Sempre ficava com o grupo na resenha. O Tite é um cara paizão, ele se preocupa muito com o grupo, não só com o jogador, mas com o todo, ele gosta de saber como está a cabeça, e o Erik é (gesto de centrado)", contou o atleta.

Antony trabalhou com Jardine nas categorias de base e na equipe profissional do São Paulo, e também pela seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio, quando conquistaram a medalha de ouro. Quanto a Tite, o atleta teve seu primeiro contato nas Eliminatórias da Copa, em setembro de 2021, quando foi convocado pela primeira vez. Por fim, a relação mais recente é justamente com ten Hag, atual comandante do Manchester United, clube que o brasileiro se juntou em setembro deste ano.

Durante o quadro da Ronaldo TV, comandado por Isabela Pagliari, Antony ainda teve que encaixar Paquetá, Richarlison e David Neres nas categorias: o que mais joga videogame, o mais provável de fugir do quarto e o que mais acorda cedo. Além deles, também teve que escolher entre Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar quem puxa a música na seleção, quem finge que canta e quem coloca os fones de ouvido.

"O Paquetá vive jogando videogame. De fugir do quarto? O Neres, ele é maluco, só que o Richarlison também é, mas o Neres acho que tem mais probabilidade de fugir. Não existe sobrar isso para o Richarlison (quem dorme mais cedo), ele não dorme cedo, mas o Neres também não", respondeu em tom bem-humorado.

"Casemiro coloca o fone de ouvido. Quem finge que tá cantando é o Guimarães, às vezes ele tenta cantar uma música e não acerta muito a letra não. O Neymar é o que controla o som, ele que puxa a música", completou.