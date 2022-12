SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O atacante Romelu Lukaku, da Bélgica, foi um dos principais nomes do empate por 0 a 0 com a Croácia, nesta quinta-feira (1º). O resultado deixou a seleção belga em terceiro lugar no Grupo F, fora da fase de mata-mata da Copa do Mundo.

Lukaku virou um protagonista negativo no Estádio Ahmad Bin Ali. O atacante perdeu ao menos três grandes chances no segundo tempo da partida. Com gol e vitória, a Bélgica avançaria às oitavas de final.

O centroavante entrou no jogo justamente na etapa final, no lugar de Dries Mertens. Lukaku chegou ao Mundial com problemas físicos e não foi titular em nenhuma partida durante o torneio. Disputando 54 minutos em dois jogos, ele saiu da Copa sem balançar as redes.

A atuação ruim do camisa 9 da Bélgica gerou repercussão nas redes sociais e virou o assunto mais comentado do Brasil no Twitter. Além das cornetadas, outros momentos da carreira do atacante foram lembrados, como o gol na final do Mundial de Clubes contra o Palmeiras e sua participação na eliminação da seleção brasileira na Copa de 2018.