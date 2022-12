SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Lewandowski revelou o que disse a Lionel Messi ainda no gramado do Estádio 974, na quarta-feira (30), quando a Argentina venceu a Polônia por 2 a 0 na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2022.

Em entrevista ao "Bild", o atacante do Barcelona disse que brincou com o craque argentino pelo fato de jogar bem recuado. "Conversamos um pouco, brincamos um pouco. Eu disse a Messi que joguei mais defensivamente que de costume. Esse tipo de coisa às vezes é necessária para a equipe", afirmou Lewandowski.

Por causa da postura defensiva dos poloneses, Lewa precisou marcar o camisa 10 sul-americano algumas vezes. "Isso é muito raro [ficar próximo ao setor em que Messi joga], sim. Eu no meio de campo defensivo. Mas eu sabia que tinha que ajudar a equipe", continuou o jogador, que já foi eleito o melhor do mundo pela Fifa duas vezes.

O encontro entre Messi e Lewandowski foi uma das atrações da partida entre Argentina e Polônia e reservou um momento de "climão" entre eles.

Já nos acréscimos da partida, Lewandowski cometeu falta em Messi no círculo central do meio-campo. O polonês tentou seguir com a jogada, mas, quando viu que a falta foi marcada, tentou se desculpar com o argentino, que sequer olhou para o camisa 9.

Os dois já trocaram farpas publicamente por causa da premiação da Bola de Ouro vencida por Messi, em 2021, quando Lewa ficou em segundo.

Na quarta, o perfil da Polônia no Twitter brincou com a ignorada de Messi a Lewandowski na falta na reta final da partida e lembrou do pênalti perdido pelo camisa 10: "Não fique com raiva. Wojtek [Szczeny] fez isso [deixar Messi bravo pelo pênalti perdido]", escreveu a seleção europeia.