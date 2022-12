DOHA, QATAR (FOLHAPRESS) - Já havia se tornado um hábito de Tite esconder a escalação da seleção brasileira durante a Copa do Mundo no Qatar. Nesta quarta-feira (30), porém, ele resolveu mudar a postura.

Mesmo com o treino no Grand Hamad Stadium, em Doha, novamente fechado à imprensa, o treinador informou parte do time que pretende mandar a campo contra Camarões, na sexta-feira (2), na última rodada da fase de grupos.

Oito jogadores estão confirmados, entre eles o veterano lateral direito Daniel Alves. Aos 39 anos, ele está prestes a se tornar o jogador mais velho a defender a equipe canarinho em um Mundial.

Isso já poderia ter acontecido na partida contra a Suíça, na segunda-feira (28), porém Tite preferiu improvisar Éder Militão na vaga de Danilo, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo na estreia. Em vez de usar aquele que, em tese, é o substituto natural na lateral direita, o técnico optou pelo zagueiro.

Apesar de ser um dos homens de confiança do treinador, pesa contra Daniel Alves não só a idade, mas também o fato de não jogar há dois meses. O último compromisso dele, pelo Pumas, do México, foi em 30 de setembro. Depois disso, apenas treinos.

"Tenho prazer de conversar e treinar com o Dani todos os dias. Acho muito chato o que falam dele, do momento dele. No dia a dia vemos que ele está totalmente focado e concentrado. É o cara que tem mais títulos no mundo, dispensa comentários", disse o lateral Alex Telles, outro que será titular na sexta.

Como o Brasil precisava vencer a Suíça para confirmar sua vaga nas oitavas de final, o time não podia prescindir de alguém em plena condição física. O jogo foi difícil, como o placar magro aponta, 1 a 0, gol de Casemiro, 30 anos.

Mesmo assim, Tite valoriza muito a rodagem dos atletas antes de definir suas escalações. Foi por isso que preferiu adiantar Lucas Paquetá e colocar Fred diante dos suíços em vez de dar a Rodrygo a chance de se mostrar um substituto à altura de Neymar, machucado.

O atacante do Real Madrid é rápido, tem boa visão de jogo e sabe jogar centralizado. Tem, portanto, as mesmas características que o camisa 10, que só deverá retornar a partir do mata-mata devido a uma entorse no tornozelo direito. Mas o jovem de 21 anos nunca foi titular da seleção.

O fator experiência está no cerne das dúvidas do comandante brasileiro para o duelo contra Camarões.

Conforme ele mesmo pediu que fosse divulgado à imprensa, seis jogadores disputavam três vagas até esta quarta-feira (30): Fred e Bruno Guimarães, Everton Ribeiro e Rodrygo, além de Pedro e Gabriel Jesus. Em comum nessas disputas há, justamente, os serviços prestados por cada atleta ao time canarinho.

Nesta quinta-feira (1º), Tite confirmou a repórteres que Rodrygo começará a partida como armador. Restam, portanto, duas dúvidas.

"Depois do jogo contra a Suíça, Tite já falou que tinha a intenção de fazer trocas, de dar oportunidade para todos jogarem. É algo que nos deixa feliz", comentou Fabinho, outro que já tem sua escalação confirmada.

Fred, 29, está em sua segunda Copa e tem 30 jogos pela seleção. Bruno Guimarães, 24, por outro lado, teve sua primeira convocação apenas em 2020 e acumula somente oito partidas.

Para a vaga de Neymar, tanto Rodrygo como Everton Ribeiro, 33, são estreantes em Mundiais. No entanto, além da diferença de idade, o primeiro tem apenas 8 jogos pela seleção, enquanto o segundo soma 21.

No ataque, a diferença de lastro das duas opções é ainda maior. Gabriel Jesus, 25, foi titular na última Copa do Mundo, embora muito criticado por ter deixado a Rússia sem marcar nenhum gol. Mas, além da experiência, acumula 56 jogos e 19 gols. Pedro, 25, por sua vez, tem apenas dois compromissos pela equipe.

"Quem vai jogar vai ter oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira em uma Copa do Mundo, então o pensamento de uma equipe vencedora tem que ser sempre esse, entrar, dar o melhor, ganhar e ser o primeiro", afirmou Fabinho.

Assim, o time brasileiro confirmado indicado até então tem: Ederson; Dani Alves, Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho, (Bruno Guimarães ou Fred); Rodrygo, Antony, Gabriel Martinelli; (Gabriel Jesus ou Pedro).

O Brasil lidera o Grupo G, com 6 pontos. A Suíça aparece em segundo, com 3, enquanto Camarões e Sérvia estão empatados com 1 ponto cada.

o rival da seleção brasileira entra em campo buscando a vitória e torcendo por um empate entre Suíça e Sérvia -ou por uma vitória do sérvio. Desta forma, haverá igualdade de pontos e a decisão da vaga nas oitavas será pelos critérios de desempate.

O técnico camaronense não tem desfalques confirmados, e deve começar a partida com: Epassy; Collins Fai, Castelletto, N'Koulou e Nouhou Tolo; Anguissa, Hongla e Kunde; Mbeumo, Aboubakar (Toko Ekambi) e Choupo-Moting.

Os dois primeiros colocados deste grupo vão enfrentar adversários que sairão da Chave H, que neste momento tem Portugal em primeiro (6), Gana em segundo (3), além de Coreia do Sul (1) e Uruguai (1) empatados.

"Ser primeiro é sempre o objetivo, independentemente de quem seja o adversário na próxima partida", disse Fabinho.

Estádio: Lusail, em Doha (Qatar)

Horário: ÀS 16h (de Brasília) desta sexta-feira (2)

Árbitro: Ismail Elfath (EUA)

VAR: Alejandro Hernández (Espanha)

Transmissão: Globo, SporTV, Fifa+ e CazéTV (Twitch/YouTube)