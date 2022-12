SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo do Qatar atingiu a marca de 100 gols feitos nesta tarde de quinta-feira (1), na partida entre Marrocos e Canadá, pela terceira e última rodada do Grupo F do torneio. O tento que resultou na primeira centena, curiosamente, também foi o primeiro contra do torneio.

A atual edição do Mundial chegou ao seu 12º dia com 97 tentos. Em 45 minutos, Marrocos e Canadá balançaram as redes três vezes e completaram os três dígitos de gols. Os dois primeiro da partida foram a favor da seleção africana, que terminou classificada em primeiro da chave, enquanto o terceiro foi contrário. Aos 40 minutos do primeiro tempo, o zagueiro marroquino Aguerd desviou para a própria meta, diminuindo a vantagem marroquina para 2 a 1.

Além disso, o outro duelo decisivo do Grupo F, entre Croácia e Bélgica, terminou empatado sem gols, resultando na eliminação da "geração de ouro belga". Com isso, o Mundial de 2022 soma 100 gols marcados em 42 partidas disputadas até então -média de 2,4 tentos por jogo.

Daqui a pouco, às 16h (de Brasília), outras quatro equipes entram a campo para definirem o Grupo E. Espanha x Japão e Alemanha x Costa Rica são os duelos da chave. Amanhã, Sérvia x Suíça e Brasil x Camarões fecham o grupo G, enquanto Gana x Uruguai e Coreia do Sul x Portugal decidem o grupo H.

Até o momento, a Inglaterra foi a seleção que mais contribuiu para a Copa atingir a primeira centena de gols, com nove marcados em três jogos. Os ingleses podem ser ultrapassados neste ranking pela Espanha, que conta com oito, sendo que sete foram feitos logo na estreia. A França, que balançou as redes adversárias seis vezes, completa o 'pódio' desta lista.

Além disso, a atual edição do Mundial teve seis empates por 0 a 0 -o recorde das Copas é de sete.