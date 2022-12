SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - "Minha missão é estar a serviço da seleção brasileira. Se tiver que tocar pandeiro, vou ser o melhor pandeirista". A frase de Dani Alves em coletiva do Brasil na Copa do Mundo 2022 virou assunto na transmissão de Croácia x Bélgica na TV Globo, hoje (1º).

Cléber Machado, que comandava a narração, comentou a declaração do lateral e se arriscou a imitar o 'pandeiro do veterano' (veja mais abaixo). O episódio bombou nas redes sociais e rendeu algumas piadas.

"Agora, o pandeiro do Daniel Alves vai ser o pandeiro mais rápido", disse o narrador, antes de imitar o barulho do instrumento. A 'atuação' rendeu elogios de Ricardinho. "Foi bem, foi bem demais", brincou o ex-jogador, que comentava a partida da Copa do Qatar.

"Cléber Machado é entretenimento puro", disse um internauta. "Cléber Machado está completamente 'biruleibe' das ideias", brincou outro.

"Cléber Machado é um homem completo. Narra, apresenta e faz som de pandeiro ao vivo", comentou a página Desimpedidos.

O narrador da TV Globo faz a cobertura da Copa do Mundo do Brasil, já que as vagas para narradores que viajaram ao Qatar ficaram com Galvão Bueno e Luis Roberto. Mesmo sem ir para o país sede, Cléber está solto e virou uma das atrações do Mundial, como analisou o colunista do UOL Allan Simon.

"Se alguém esperava que esse cenário [de ficar no Brasil] fosse desanimar ou deixar o narrador global 'esquecido' na cobertura, a primeira rodada da Copa do Mundo mostrou exatamente o contrário. Por um misto de carisma, erros, gafes e boas tiradas, além de doses de emoção em todos os jogos, Cléber Machado já é um dos maiores personagens da TV na cobertura do evento neste ano", opinou o colunista.

Veja reações à imitação de Cléber Machado