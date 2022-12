SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Japão venceu a seleção espanhola por 2 a 1, de virada, nesta quinta-feira (1º), no estádio Khalifa, e garantiu a primeira colocação do Grupo E da Copa do Mundo do Qatar, deixando a poderosa Alemanha fora do Mundial.

Agora, o Japão vai enfrentar a seleção da Croácia nas oitavas de final.

A Espanha, que começou a Copa apavorando o mundo com uma goleada por 7 a 0 sobre a Costa Rica, chegou a estar eliminada durante três minutos ?tempo que durou a vantagem dos costa-riquenhos sobre os alemães na outra partida?, mas segurou a segunda colocação e agora vai enfrentar Marrocos.

Diferentemente do primeiro jogo, os espanhóis iniciaram o confronto com o Japão apostando mais no toque de bola do que na velocidade para chegar ao ataque.

Com o Japão era o contrário. Como era raro ter a posse de bola, o jeito era partir com tudo quando tivesse uma chance. E foi isso o que aconteceu aos 8 minutos, quando Morita abriu para Ito na esquerda, dentro da área, e ele bateu cruzado, para fora.

O troco espanhol foi cruel. Aos 11 minutos, em um cruzamento de Nico Willians pela direita, Morata subiu mais que a defesa japonesa e cabeceou para o fundo da rede.

O resultado complicava o Japão, já que na outra partida a Alemanha já fazia 1 a 0 sobre a Costa Rica e ficava com o segundo lugar do grupo.

A Espanha, por sua vez, manteve a sua postura e seguiu tocando a bola, sem criar muito. O primeiro tempo acabou com 565 passes trocados dos espanhóis contra 116 do Japão e uma posse de bola de 82%.

No segundo tempo, o roteiro mudou completamente. Os japoneses foram para o tudo ou nada e conseguiram uma incrível virada em cinco minutos. Primeiro com um gol de Doan, aos 3 minutos, aproveitando uma saída errada da defesa espanhola. Dois minutos depois, em uma jogada polêmica, Tanaka fez o segundo.

No lance, Doan desceu pela direita, invadiu a área e bateu cruzado. Mitoma se esticou todo e, em cima da linha de fundo, tocou a bola para a pequena área para Tanaka, que só desviou para o gol entre os zagueiros.

O jogo ficou parado por três minutos até que o VAR pudesse verificar se a bola havia saído completamente antes de Mitoma tocar para a área. A conclusão foi de que a bola estava em jogo e o gol foi confirmado.

O gol balançou a seleção espanhola, que precisou sair de sua característica e partir para cima em busca do gol de empate. Para complicar, no outro jogo, a Costa Rica também conseguia uma virada surpreendente e, além dos alemães, também tirava a vaga da Espanha nas oitavas.

Mas esse panorama durou apenas três minutos, já que a Alemanha conseguia o empate. Mesmo assim, a Espanha ainda procurava se garantir para não ser vítima de uma zebra histórica. Porém, mantinha a posse de bola, mas sem levar perigo ao gol de Gonda.

Com o tempo passando, a Espanha só acumulava posse de bola. Perto dos 40 minutos, já estava com 82%. Mas antes de a juventude espanhola começar a sentir o baque, a Alemanha voltou a ficar em vantagem no outro jogo, o que garantiu o time do técnico Luis Enrique nas oitavas, mesmo diante da derrota para um surpreendente Japão.

*

JAPÃO

Gonda; Itakura, Yoshida e Taniguchi; Ito, Morita, Tanaka (Wataru Kendo) e Nagatomo (Kaoru Mitoma); Kamada (Takehiro Tomiyasu), Kubo (Ritsu Doan) e Maeda (Takuma Asano). T.: Hajime Moriyasu.

ESPANHA

Unai Simón; Azpilicueta (Dani Carvajal), Rodri, Pau Torres e Balde (Jordi Alba); Busquets, Gavi (Ansu Fati) e Pedri; Nico Williams (Ferrán Torres), Dani Olmo e Morata (Marco Asensio). T.: Luís Enrique.

Estádio: Internacional Khalifa, em Doha (Qatar)

Horário: Às 16h (de Brasília) des

Árbitro: Victor Gomes (África do Sul)

VAR: Fernando Guerrero (México)

Gols: Álvaro Morata, aos 11' do 1° T (Espanha). Ritsu Doan, aos 3' do 2° T, Ao Tanaka, aos 8' do 2° T (Japão)

Cartões amarelos: Ko Itakura (Japão), Shogo Taniguchi (Japão), Maya Yoshida (Japão).