SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O que antes era euforia, criada depois da goleada por 7 a 0 sobre a Costa Rica, na estreia na Copa do Mundo do Qatar, virou preocupação para a imprensa espanhola com a derrota por 2 a 1 de virada para o Japão.

O diário Marca, de Madri, estampou em sua manchete um "Obrigado, Alemanha", que venceu a Costa Rica a evitou um vexame espanhol.

"A Espanha esteve eliminada por alguns minutos em uma noite de moleza e falta de respostas. Depois da exibição contra a Costa Rica, parecia que o título mundial era espanhol. Num jogo desastroso, a Espanha mostrou um catálogo de problemas", destacou o jornal.

O diário As também começou a sua crônica agradecendo o gol do alemão Havertz, que trouxe a Espanha de volta para a Copa.

"Os gols de Doan e Tanaka estavam prestes a nos mandar para casa, mas o gol de Havertz que deu a vitória da Alemanha sobre a Costa Rica nos deu uma bola a mais no campeonato."

O Mundo Deportivo, de Barcelona, destacou que a seleção espanhola se classificou à beira da tragédia. Segundo o jornal, é a Copa do Mundo "mais equilibrada da história" e a Espanha ficou de fora por três minutos que pareceram uma eternidade.