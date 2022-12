SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Thomas Muller desabafou em entrevista após a eliminação da Alemanha na Copa do Mundo do Qatar. Apesar da vitória por 4 a 2 sobre a Costa Rica, nesta quinta-feira (1º), na última rodada da fase de grupos, os alemães terminaram na terceira colocação do Grupo E, ficando de fora das oitavas pelo segundo Mundial consecutivo.

Remanescente do time tetracampeão mundial ?em 2014? Muller apontou o fracasso germânico na Copa como um "desastre absoluto" e deixou em aberto sua sequência como atacante da Alemanha. O atacante tem 33 anos e defende as cores do Bayern de Munique.

"É um desastre absoluto! Não sei como proceder. Se esse foi meu último jogo, gostaria de dizer algumas palavras aos torcedores do futebol alemão. Foi um enorme prazer. Tivemos grandes momentos. Tentei manter meu coração em campo em todos os jogos", iniciou Muller.

"Sempre dei o meu melhor. Mesmo que não tenha tido sucesso em todas as ações, fiz com amor. Eu tenho que ver todo o resto", completou o atacante, que pode ter feito seu último jogo pela seleção alemã.

A Alemanha se despede da Copa com os mesmos quatro pontos da classificada Espanha, mas com saldo de gols inferior. O Japão avançou às oitavas na primeira colocação da chave, com seis.

De quebra, a queda alemã assegura a seleção brasileira como única pentacampeã mundial até a Copa de 2026. Única tetracampeã presente no Mundial do Qatar, a Alemanha poderia igualar o feito verde-amarelo caso levantasse a taça no dia 18 de dezembro.