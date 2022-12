RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco está no mercado em busca de um novo técnico e fez contato com Maurício Barbieri. O treinador deixou o Red Bull Bragantino no mês passado, após dois anos no clube.

A conversa entre o comandante e o Cruz-Maltino foi inicial e, no momento, Barbieri é tratado ainda como uma possibilidade para assumir o time. A informação sobre o nome foi publicada, primeiramente, pelo Extra e confirmada pelo UOL Esporte.

Paulo Bracks, diretor esportivo do Vasco sob a gestão da 777 Partners, está no Brasil após três semanas na Europa e tenta agilizar algumas pendências para a próxima temporada. Ele esteve no Velho Continente em reuniões com integrantes da empresa norte-americana.

O Vasco garantiu o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro no dia 6 de novembro e, quatro dias depois, anunciou que Jorginho não permaneceria no clube. Desde então, a diretoria está à procura de um novo técnico. O clube de São Januário enviou uma proposta a Vojvoda, do Fortaleza, mas o treinador optou pela renovação de vínculo com o Leão.

No Red Bull Bragantino, Maurício Barbieri ficou mais de dois anos e conseguiu, por exemplo, a classificação à Libertadores de 2022. Na temporada passada, ficou com o vice da Copa Sul-Americana.

Paralelamente a isso, o Cruz-Maltino tem negociações avançadas com Abel Braga para o cargo de diretor-técnico, sendo um elo entre a diretoria e a comissão técnica.