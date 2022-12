MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Joshua Kimmich, meio-campista da Alemanha, considerou a eliminação desta quinta-feira (1º) o pior dia de sua carreira. Na seleção desde 2016, ele disse que lamenta estar associado a fracassos consecutivos na Copa do Mundo, com eliminações ainda na fase de grupos na Rússia e no Qatar.

"Este foi o pior dia da minha carreira. Tenho medo de cair em um buraco sem fundo. Isso faz você pensar que essas falhas estão ligadas à minha pessoa. Cheguei em 2016, portanto, estar associado ao fracasso não é algo que você queira", disse ele.

É fato que a seleção alemã não conseguiu repetir o desempenho que lhe caracterizou de 2002 a 2014, com um título, um vice-campeonato e dois terceiros lugares. O time até conseguiu a vitória sobre a Costa Rica, mas a derrota da Espanha para o Japão tornou a missão praticamente impossível --a Alemanha ficou em 3º, com quatro pontos.

O tom pessimista de Kimmich não passou despercebido nas redes sociais. Campeão do mundo em 2018 com a França e parte do elenco que vai às oitavas, Griezmann aproveitou para mandar uma mensagem de apoio: "Você é um grande jogador! Você estará por cima novamente, Joshua!", escreveu o atacante do Atlético de Madri.

O discurso de Kimmich foi acompanhado de outros jogadores, como Kai Havertz.

"Não esperávamos ver o Japão vencer [a Espanha], é como um filme de terror para nós", disse o jogador, eleito o melhor em campo na despedida do torneio.

O técnico Hansi Flick também falou em promover modificações.

"Temos jogadores em grandes clubes e temos qualidade. Para o futuro do futebol alemão, precisamos treinar de forma diferente", disse Flick.

"Há anos que falamos de novos goleiros e laterais. Mas o que sempre foi bom é que defendemos bem. Precisamos do básico [para estar certo]."

"A Espanha é boa em treinar jogadores jovens, eles conhecem muito bem suas táticas. Nos próximos 10 anos, precisamos nos concentrar na nova geração de jogadores de futebol."